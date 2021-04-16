Ivan Helguera: "Beni Fenerbahçe'ye göndermek istediler"

Real Madrid'in eski oyuncularından Ivan Helguera, 2007 yılında Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü söyledi.

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Ivan Helguera: 'Beni Fenerbahçe'ye göndermek istediler'
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16 Nisan 2021 20:32
Real Madrid'in uzun yıllar formasını giyen Ivan Helguera, İspanya'da AS Gazetesi'ne bir röportaj verirken, Fenerbahçe'nin kapısından döndüğünü ifade etti.

Real Madrid'den ayrılığı döneminde yaşadıklarını anlatan İspanyol eski futbolcu, "Benim ayrılmamı Real Madrid istedi. Başkan Ramon Calderon ve eski bir oyuncu olan Mijatovic'in bunu yapması beni üzdü. Bana bir daha Real Madrid forması giyemeyeceğimi söylediler, Fenerbahçe'ye gitmemi istediler. Ben ise kalmak ya da Valencia'ya gitmek istediğini belirttim. Sözleşmem vardı ancak yönetim aynıydı, sonunda gitmek istediğim takıma, Valencia'ya gittim" dedi.

1997-2007 yılları arasında Real Madrid'de oynayan Helguera, 33 yaşında ayrıldıktan sonra 1 yıl Valencia'da oynadı ve futbolu bıraktı.

Fenerbahçe, 2007 yılında Real Madrid'den Roberto Carlos'u kadrosuna katmıştı.

Fotoğraf Kaynak: AS



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