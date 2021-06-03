İşte 'Yeni' Göztepe'nin yol haritası!

PARA YÖNETİMİ ŞİRKETTE

Göztepe'de 7 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Mehmet Sepil, önceki gün Gürsel Aksel Stadı'nda taraftarlarla bir araya gelerek görevinden ayrılacağı kararını yinelemişti.Yaklaşık 5 saat süren bir canlı yayında taraftarların sorularını yanıtlayan Başkan Sepil, bundan sonraki süreçte kulübü neler beklediğinin de yanıtlarını verdi.Bir hafta içinde kurmaylarıyla toplantı yapacağını ifade eden Sepil, geçiş döneminde oluşturulacak İcra Kurulu'nun yönetimsel sorumluluğu üstleneceğini ifade etti.Two Zero isimli yatırım fonu şirketinin kulüpten 2 milyon 500 bin dolara yüzde 6 hisse aldığını belirten Sepil, "İlk adım olarak içimize bir fon aldım. Şirket daha fazla yatırım yapabilir. Hollanda'dan alt ligden bir takım alıyorlar. 'Göztepe ile bu takımı senkronize edebilir miyiz?' diye düşünüyorlar. Anlaşmamız gereği şirketin ortaklarından Barış Hocaoğlu yönetimde olacak.Paranın yönetimini de kendilerine bıraktık. Çok zor bir süreç olacak. Geçen sezondan kurduğumuz bir yapı vardı. O yapıyı devam ettireceğiz. Yıldız oyuncuya önem vermiyorum. Çok daha gençleştirilmiş, daha hedefe dönük oyuncuları takıma kazandıracağız" dedi.