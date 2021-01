İşte Trabzonspor'un Papu Gomez teklifi

Trabzonspor, ses getirecek bir transfere imza atmak için İtalyan ekibi Atalanta'nın kadro dışı kalan kaptanı Papu Gomez'e teklif yaptı. Kulübüne bonuslarıyla 4 milyon Euro öneren bordo-mavililer, oyuncuya da yıllık 2 milyon 200 bin Euro verdi. Sözleşmeye Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde 250 bin Euro, ligdeki konuma göre ekstra 100 bin Euro gibi bonuslar da eklendi.



BEŞİKTAŞ'IN DA İLGİSİ VAR



Oyuncuya yapılan resmi teklifin belgesi sosyal medyaya düştü. Trabzonspor, bu duruma tepki gösterip, belgelerin kaldırılmasını istedi. Atalanta kulübü oyuncu için İtalya içinden de 4-5 milyon Euro'luk teklifler geldiğini ifade edip memnuniyetsizliğini dile getirdi. 32 yaşındaki Arjantinli futbolcuya Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu belirtildi. Gomez'in ilk etapta Türkiye'ye sıcak bakmadığı ancak düşünmek için süre istediği öğrenildi.



HER MEVKİYE TAKVİYE LAZIM



Abdullah Avcı, yönetimle yaptığı görüşmede kale ve stoper hariç her bölge için transfer talebinde bulundu. Tecrübeli hocanın, orta sahaya Berat Özdemir dışında bir transfer beklentisi daha olduğu, forvet, forvet arkası, sağsol kenar ve her iki bek bölgesine de takviye istediği ortaya çıktı.