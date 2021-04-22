İşte şampiyonluk yolunda kalan maçlar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışında kritik viraja girildi.

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İşte şampiyonluk yolunda kalan maçlar
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22 Nisan 2021 10:30
Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla birlikte gözler zirvede kalan maçlara çevrildi

Şampiyonluk yolunda lider Beşiktaş'ın, ikinci Fenerbahçe'nin ve 3. sıradaki Galatasaray'ın 6'şar maçları bulunuyor. Fenerbahçe'nin de BAY geömesiyle birlikte, tüm maçlarını kazanan takımın 18 puan alma şansı var.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI ÇOK KRİTİK

Bitime üç hafta kala oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi şampiyonluğun düğümünü çözecek. Karşılaşmadan çıkacak sonuç Fenerbahçe için de büyük önem taşıyacak.

İşte bitime sayılı haftalar kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları:

(72) BEŞİKTAŞ

Kayserispor
Rizespor 
Hatayspor
Galatasaray
Karagümrük
Göztepe

(69) FENERBAHÇE

Kasımpaşa 
Alanyaspor
BB Erzurumspor
Ankaragücü
Sivasspor
Kayserispor

(66) GALATASARAY

Antalyaspor 
Konyaspor 
Gençlerbirliği
Beşiktaş
Denizlispor
Yeni Malatyaspor





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