İşte şampiyonluk yolunda kalan maçlar

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla birlikte gözler zirvede kalan maçlara çevrildi
Şampiyonluk yolunda lider Beşiktaş'ın, ikinci Fenerbahçe'nin ve 3. sıradaki Galatasaray'ın 6'şar maçları bulunuyor. Fenerbahçe'nin de BAY geömesiyle birlikte, tüm maçlarını kazanan takımın 18 puan alma şansı var.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI ÇOK KRİTİK
Bitime üç hafta kala oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi şampiyonluğun düğümünü çözecek. Karşılaşmadan çıkacak sonuç Fenerbahçe için de büyük önem taşıyacak.
İşte bitime sayılı haftalar kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları:
(72) BEŞİKTAŞ
Kayserispor
Rizespor
Hatayspor
Galatasaray
Karagümrük
Göztepe
(69) FENERBAHÇE
Kasımpaşa
Alanyaspor
BB Erzurumspor
Ankaragücü
Sivasspor
Kayserispor
(66) GALATASARAY
Antalyaspor
Konyaspor
Gençlerbirliği
Beşiktaş
Denizlispor
Yeni Malatyaspor
Şampiyonluk yolunda lider Beşiktaş'ın, ikinci Fenerbahçe'nin ve 3. sıradaki Galatasaray'ın 6'şar maçları bulunuyor. Fenerbahçe'nin de BAY geömesiyle birlikte, tüm maçlarını kazanan takımın 18 puan alma şansı var.
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI ÇOK KRİTİK
Bitime üç hafta kala oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi şampiyonluğun düğümünü çözecek. Karşılaşmadan çıkacak sonuç Fenerbahçe için de büyük önem taşıyacak.
İşte bitime sayılı haftalar kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları:
(72) BEŞİKTAŞ
Kayserispor
Rizespor
Hatayspor
Galatasaray
Karagümrük
Göztepe
(69) FENERBAHÇE
Kasımpaşa
Alanyaspor
BB Erzurumspor
Ankaragücü
Sivasspor
Kayserispor
(66) GALATASARAY
Antalyaspor
Konyaspor
Gençlerbirliği
Beşiktaş
Denizlispor
Yeni Malatyaspor