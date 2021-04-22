İşte şampiyonluk yolunda kalan maçlar

Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında yaşadığı puan kaybıyla birlikte gözler zirvede kalan maçlara çevrildiŞampiyonluk yolunda lider Beşiktaş'ın, ikinci Fenerbahçe'nin ve 3. sıradaki Galatasaray'ın 6'şar maçları bulunuyor. Fenerbahçe'nin de BAY geömesiyle birlikte, tüm maçlarını kazanan takımın 18 puan alma şansı var.Bitime üç hafta kala oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi şampiyonluğun düğümünü çözecek. Karşılaşmadan çıkacak sonuç Fenerbahçe için de büyük önem taşıyacak.İşte bitime sayılı haftalar kalan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları:KayserisporRizesporHataysporGalatasarayKaragümrükGöztepeKasımpaşaAlanyasporBB ErzurumsporAnkaragücüSivassporKayserisporAntalyasporKonyasporGençlerbirliğiBeşiktaşDenizlisporYeni Malatyaspor