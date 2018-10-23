Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 4. sezonunu yaşayan Beşiktaş, bu dönemin en kötü zamanlarını yaşıyor. İlk iki yılda gelen şampiyonluktan sonra geçen sezona da iyi başlayan siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde rekorlar kırdıktan sonra büyük bir kırılma yaşadı. Bu kırılmayla birlikte takımdaki sıkıntılar daha da belirginleşmeye başladı.Cenk Tosun'un satılmasıyla başlayan süreçte golcü sıkıntısı hiç bitmedi. En önemli yıldız Talisca'nın da gönderilmesi takımı çok olumsuz etkiledi. Gidenlerin yeri doldurulamazken, siyah-beyazlılar her transfer döneminde kaos yaşadı. Transferler hazırlık kamplarına yetişemedi. Yetmezmiş gibi Oğuzhan, Tolgay, Gökhan Töre gibi çok şey beklenen yerli oyuncuların da formu düştü. Gençleştirme operasyonu kadroya yansımadı, yaşlı oyuncular yoğun fikstürde aksamaya başladı.Problemler hiç bitmezken bazı yöneticilerin sosyal medyada hocayı eleştiren paylaşımları beğenmeleri Ümraniye'deki atmosferi bozdu. Her ne kadar sürekli yalanlansa da Fikret Orman ile Şenol Güneş'in tartıştığı şeklindeki dedikodular hiç bitmedi. Tamer Tuna'dan sonra sürekli gündemi gelen yardımcı antrenör eksikliğini gidermek amacıyla göreve getirilen Guti, özellikle rakip analizlerinde yetersiz kaldı, beklenen desteği veremedi. Şenol Güneş yıllardır bitmeyen ve artan sıkıntılardan dolayı mental anlamda yorgun düştü. Finansal problemler de takımın yakasını hiç bırakmadı. Transferlerden gelen yüksek gelirlere rağmen borç yükünün altından kalkılamadı. Ümraniye'deki güneşli günler yerini gri bulutlara bırakınca takımın motivasyonu düştü ve sonuç olarak son yılların en kötü Beşiktaş'ı ortaya çıktı.* Gidenlerin yeri bir türlü doldurulamadı* Takımın yaş ortalaması düşürülemedi* Transfer döneminde kaos yaşandı* Yönetimden Şenol Güneş'e yeterli destek verilmedi* Takımın yerli futbolcuları düşüşe geçti* Finansal sıkıntılar ayyuka çıktı* 'Orman-Güneş kriz yaşıyor' dedikoduları* Guti'nin yardımcı antrenörlükte tecrübesiz olması* Hocanın bitmeyen sıkıntılardan dolayı yorgun düşmesi* Sonuç: Ümraniye'ye mutsuzluk hakim oldu