İstanbulspor'da Sivas maçı öncesi son durum!

İstanbulspor, Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor'da Sivas maçı öncesi son durum!
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22 Aralık 2023 12:20
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak.

Süper Lig'de 8 puanla son sırada yer alan İstanbulspor, geçen hafta Trabzonspor ile oynanan maçın 73. dakikasında sahadan çekilmişti. Bu karşılaşmayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

EMS Yapı Sivasspor ise ligde 4 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, averajla 13. sırada bulunuyor.

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