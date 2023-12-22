İstanbulspor'da Sivas maçı öncesi son durum!

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak.



Süper Lig'de 8 puanla son sırada yer alan İstanbulspor, geçen hafta Trabzonspor ile oynanan maçın 73. dakikasında sahadan çekilmişti. Bu karşılaşmayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu verecek.



EMS Yapı Sivasspor ise ligde 4 galibiyet, altışar beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 18 puan topladı. Kırmızı-beyazlı ekip, averajla 13. sırada bulunuyor.





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