İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.



Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir.



İstanbul Sultangazi Okullar Tatil Mi? 19 Şubat 2025



İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.Yoğun kar yağışı nedeniyle Sultangazi 'de hem trafikte hem de eğitim öğretimde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Sultangazi'de okullar tatil edildi.



İstanbul'da Sultangazi Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.



Kaykamamlık açıklaması şöyle:



"İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.02.2025 Çarşamba günü anaokulu, kreş, muhtelif kurslar, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitim öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir.



Söz konusu ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli, hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izin sayılacaktır."









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