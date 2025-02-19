Haber Tarihi: 19 Şubat 2025 12:34 - Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 12:34

İstanbul Sultangazi Okullar Tatil Mi? 19 Şubat 2025

İstanbul Sultangazi Okullar Tatil Mi? 19 Şubat 2025... İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Kaymakamlığı tarafından bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Peki, Sultangazi'de okullar tatil mi? İşte detaylar!

İstanbul Sultangazi Okullar Tatil Mi? 19 Şubat 2025
Abone Ol
İstanbul'un kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışı, şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmamaktadır. Bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesi söz konusu değildir.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerimizdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin, İlçe Umumu Hıfsa Kurulları yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar ve Arnavutköy ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle (11.02.2025 Salı Günü) ara verilmiştir.

İstanbul Sultangazi Okullar Tatil Mi? 19 Şubat 2025
 
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.Yoğun kar yağışı nedeniyle Sultangazi 'de hem trafikte hem de eğitim öğretimde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Sultangazi'de okullar tatil edildi.

İstanbul'da Sultangazi Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kaykamamlık açıklaması şöyle:

"İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19.02.2025 Çarşamba günü anaokulu, kreş, muhtelif kurslar, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda eğitim öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir.

Söz konusu ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarımızda görevli, hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izin sayılacaktır."



Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor Fenerbahçe Fenerbahçe, tur için sahaya çıkıyor
Samsunspor, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi Samsunspor Samsunspor, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne çevirdi
Yusuf Akçiçek için gözlemci akını! Fenerbahçe Yusuf Akçiçek için gözlemci akını!
Balsu Gıda (BALSU) ne zaman işlem görecek? Gündem Balsu Gıda (BALSU) ne zaman işlem görecek?
Fenerbahçe'ye bir iyi, bir kötü haber! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye bir iyi, bir kötü haber!
Trabzonspor'dan Enis Destan için 'zorunlu' pazarlık Türkiye Transferler Trabzonspor'dan Enis Destan için 'zorunlu' pazarlık
Göztepe'den kötü gidişe son isteği! Göztepe Göztepe'den kötü gidişe son isteği!
'Burası Samsun, buradan çıkış yok!' Samsunspor 'Burası Samsun, buradan çıkış yok!'
İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Gündem İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Adnan Polat açıkladı: "Galatasaray'a 300 milyon dolar"
2
Sergio Oliveira'dan Olympiakos'a veda!
3
Fenerbahçe'de Bankalar Birliği hazırlığı!
4
Barış Alper, Rize'de durdu!
5
Arda Güler'den ayrılık kararı!
6
Real Madrid, yeni teknik direktör tercihinde sürpriz bir isme gidebilir!
7
İki büyük kulüpten Brighton'ın incisine kanca!

SON HABERLER