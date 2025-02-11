Haber Tarihi: 11 Şubat 2025 12:00 - Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 12:00

İstanbul Beylikdüzü Okullar Tatil Mi? Son Dakika Açıklama!

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği ve İstanbul Kaymakamlığı tarafından bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Yapılan açıklamaya göre İstanbul Beylikdüzü okullar tatil mi? sorusunun yanıtı belli oldu.

İstanbul Beylikdüzü Okullar Tatil Mi? Son Dakika Açıklama!
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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Beylikdüzü'nde okullar tatil mi? sorusu gündemde. İstanbul Valiliği ve Beylikdüzü Kaymakamlığı, hava durumu nedeniyle Beylikdüzü'nde okullar tatil edildi açıklamasını yaptı.

Beylikdüzü'nde Okullar Tatil Mi?

İstanbul Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sultangazi, Beylikdüzü, Arnavutköy, Beykoz, Avcılar ve Esenyurt'ta okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, Beylikdüzü okullar tatil mi? sorusuna yanıt ararken, tatil kararı resmen duyuruldu.

Beylikdüzü'nde Hangi Okullar Tatil Edildi?

Beylikdüzü'nde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseler dahil olmak üzere tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Beylikdüzü Hava Durumu Nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarılara göre, Beylikdüzü'nde yoğun yağış ve fırtına bekleniyor. Bu nedenle, Beylikdüzü'nde okullar tatil mi? sorusunun yanıtı merak edilirken yetkililerden tatil kararı geldi.

Beylikdüzü'nde Tatil Kararı Hangi İlçeleri Kapsıyor?

İstanbul Kaymakamlığı, Sultangazi, Beylikdüzü, Arnavutköy, Beykoz, Avcılar ve Esenyurt'ta okulların tatil edildiğini duyurdu.

Beylikdüzü'nde okullar tatil mi? sorusu yanıtını buldu. Beylikdüzü'nde 11 Şubat günü okullar tatil edildi! Gelişmeleri anlık olarak takip etmeye devam edeceğiz.
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