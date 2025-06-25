Issız Adam ne zaman çıkacak ve yayınlanacak?

Çağan Irmak'ın kaleminden 2008 yılında beyaz perdeye yansıyan Issız Adam filmi tekrar vizyona giriyor! Melis Birkan ve Cemal Hünal'ın başrollerini paylaştığı efsanevi romantik dram filmi Issız Adam hayranlarıyla bir kez daha buluşacak. Peki, yılların eskitemediği film, Issız Adam ne zaman vizyona girecek?



ISSIZ ADAM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



İlk kez 2008 yılında vizyona giren ve kısa sürede kült statüsüne ulaşan film 27 Haziran Cuma günü yeniden sinemalarda gösterime girecek.



Issız Adam vizyon tarihi haberi sosyal medyada büyük ilgi görürken filmin başrol oyuncularından Cemal Hünal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.



ISSIZ ADAM YENİDEN VİZYONDA: CEMAL HÜNAL'DAN TEPKİ GELDİ!



Issız Adam'ın başrolünü Melis Birkan'la paylaşan Cemal Hünal Issız Adam'ın yeniden vizyona gireceğini kendisine kimsenin haber vermediğini belirtti.



Ünlü oyuncu "Afişleri sokakta gördüm. Ne bana ne de Melis'e bilgi verildi. Doğrusu, biraz kırıldım. Bizi bilgilendirmemeleri hoş olmadı. Yine de filmin izleyiciyle buluşacak olmasına seviniyorum. Umarım yine güzel tepkiler alır." ifadelerini kullandı.



ISSIZ ADAM OYUNCULARI KİMLER?



Cemal Hünal - Alper

Melis Birkan - Ada

Yıldız Kültür - Müzeyyen

Şerif Bozkurt - Şenol

Gözde Kansu - Sinem

Aslı Aybars - Yasemin

Goncagül Sunar - Müşteri Kadın

Veda Yurtsever - Alper'in Arkadaşı

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