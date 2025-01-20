Haber Tarihi: 20 Ocak 2025 11:22 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 11:22

İsrail rehineleri verdi mi? İsrail Filistinli rehineleri bıraktı mı?

İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Hamas 7 Ekim saldırısında rehin aldığı üç İsrailli vatandaşı serbest bıraktı. Buna karşılık İsrail de Batı Şeria ve Kudüs'teki askeri cezaevlerinde tutuklu bulunan 90 Filistinliyi salıverdi. Serbest bırakılan Filistinlilerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve 18 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

İsrail rehineleri verdi mi? İsrail Filistinli rehineleri bıraktı mı?
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Hamas tarafından serbest bırakılan Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher (31) isimli İsrailli kadınlar, aileleriyle yeniden bir araya geldi. Filistinli tutuklular ise Batı Şeria'da düzenlenen sevinç gösterileriyle karşılandı.

İNSANİ YARDIMLAR BÖLGEYE ULAŞMAYA BAŞLADI
Ateşkesin devreye girmesiyle birlikte, uzun süredir İsrail blokajı nedeniyle bölgeye ulaştırılamayan insani yardımlar da harekete geçti. Sınırda yakıt ve yardım malzemesi taşıyan kamyonların uzun kuyruklar oluşturduğu bildirildi. Dünya Gıda Programı (WFP), bölgeye yardım ulaştırma çalışmalarına Pazar günü başladıklarını duyurdu.

REHİNE-TUTUKLU TAKASI DEVAM EDECEK
Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes anlaşması, ilk aşamada altı hafta süreyle yürürlükte kalacak. Anlaşmaya göre, Avrupa Birliği ve ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas'ın 33 rehineyi serbest bırakması, İsrail'in ise üç aşamada toplam 1.904 Filistinli tutukluyu salıvermesi bekleniyor.

İsrail hükümeti, serbest bırakılacak Filistinlilerin 7 Ekim 2023'te İsrail'de yaşanan katliama karışmamış Gazzelilerden oluştuğunu açıkladı.

KALICI BARIŞ İÇİN MÜZAKERELER BEKLENİYOR
Çatışmaların kalıcı olarak sona erip ermeyeceği, yaklaşık iki hafta sonra başlayacak müzakerelere bağlı olacak. Bu müzakerelerde en büyük anlaşmazlık noktalarına odaklanılması bekleniyor.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdiğinin garanti edilmesini talep ediyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise bu konuda bir anlaşmaya varılamaması halinde çatışmaların devam edebileceği yönünde açıklamalarda bulundu.
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