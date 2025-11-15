15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-1
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
0-4
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
2-0
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
0-2
15 Kasım
Linheştayn-Galler
0-1
15 Kasım
Slovenya-Kosova
0-128'
15 Kasım
İsviçre-İsveç
1-025'
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
1-028'
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
1-024'
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
0-128'

İspanya dur durak bilmiyor!

İspanya, Gürcistan'ı Tiflis'te 4-0 mağlup etti ve Dünya Kupası elemelerindeki 5. maçını da kazandı.

İspanya dur durak bilmiyor!
2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Gürcistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Tiflis Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 4-0'lık skorla kazandı.

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 63. dakikalarda Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 34. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 5 maçında 5. galibiyetini 19 gol atıp kalesini gole kapatarak kazanan İspanya, puanını 15'e yükseltti.


Gürcistan ise 5. maçında 4. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı ve Dünya Kupası şansını tamamen yitirdi.

İspanya, son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Sevilla'da karşılaşacak.

Gürcistan ise Bulgaristan deplasmanında son maçına çıkacak. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
