İspanya baş döndürücü paslaşmaların ardından Zubimendi ile Tiflis'te skoru 2-0'a getirdi.pic.twitter.com/vHxqPzyGmS



— Sporxtv (@sporxtv) November 15, 2025

İspanya, Gürcistan kale çizgisine kadar pas yaptı ve 35'te skoru 3-0'a getirdi.



🧡🎉SPORX koduyla S Sport Plus yıllık üyelik sadece 1299 TL! ➡https://t.co/16IsTwBWjK@ssportplustr #İşBirliğipic.twitter.com/JjAGMs8Rhl



— Sporx (@sporx) November 15, 2025

2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Gürcistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Tiflis Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 4-0'lık skorla kazandı.İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 63. dakikalarda Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 34. dakikada Ferran Torres kaydetti.Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 5 maçında 5. galibiyetini 19 gol atıp kalesini gole kapatarak kazanan İspanya, puanını 15'e yükseltti.Gürcistan ise 5. maçında 4. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı ve Dünya Kupası şansını tamamen yitirdi.İspanya, son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Sevilla'da karşılaşacak.Gürcistan ise Bulgaristan deplasmanında son maçına çıkacak.