2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Gürcistan ile İspanya karşı karşıya geldi. Tiflis Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İspanya 4-0'lık skorla kazandı.
İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 63. dakikalarda Mikel Oyarzabal, 22. dakikada Martin Zubimendi ve 34. dakikada Ferran Torres kaydetti.
Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 5 maçında 5. galibiyetini 19 gol atıp kalesini gole kapatarak kazanan İspanya, puanını 15'e yükseltti.
Gürcistan ise 5. maçında 4. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı ve Dünya Kupası şansını tamamen yitirdi.
İspanya, son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Sevilla'da karşılaşacak.
Gürcistan ise Bulgaristan deplasmanında son maçına çıkacak.
İspanya, Gürcistan kale çizgisine kadar pas yaptı ve 35'te skoru 3-0'a getirdi.
Pas pas pas; Gürcistan'ın başı döndü; 4 oldu.
