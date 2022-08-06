İsmail Yüksek, geri dönüyor

Fenerbahçe'de cezası nedeniyle Slovacko karşısında forma giyemeyen İsmail Yüksek, ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor maçında formasına kavuşacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Yüksek, geri dönüyor
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06 Ağustos 2022 12:57
Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile 2. ön eleme turunda oynanan rövanş maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören İsmail Yüksek, Slovacko maçında forma giyememişti.

Jorge Jesus'un, Arao ile birlikte orta sahada en hazır oyuncu olarak gördüğü genç futbolcunun, Süper Lig'de Ümraniyespor ile oynanacak karşılaşmada yeniden ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor.



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