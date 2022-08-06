İsmail Yüksek, geri dönüyor

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile 2. ön eleme turunda oynanan rövanş maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gören İsmail Yüksek, Slovacko maçında forma giyememişti.Jorge Jesus'un, Arao ile birlikte orta sahada en hazır oyuncu olarak gördüğü genç futbolcunun, Süper Lig'de Ümraniyespor ile oynanacak karşılaşmada yeniden ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor.