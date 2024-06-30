Haber Tarihi: 30 Haziran 2024 13:09 - Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 13:09

İsmail Saymaz Sözcü'den neden ayrıldı?

Daha önce Halk TV'den ayrılarak Sözcü'ye geçen gazeteci İsmail Saymaz, yeniden Halk TV'ye geçti. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, "Nerede kaldıysak oradan devam. Hoş geldin İsmail Saymaz" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz Sözcü'den neden ayrıldı?
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Sözcü yazarı ve Sözcü TV yorumcusu İsmail Saymaz, Halk TV'ye geçti.

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Yeni döneme, yeni ve güçlü isimlerle giriyoruz. İsmail Saymaz haber, yazı, yorum ve analizleriyle yeniden Halk TV ve halktv.com.tr'de. Nerede kaldıysak oradan devam. Hoş geldin İsmail Saymaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Halk TV'den ayrılarak Sözcü'ye geçen İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın programına katılmış ve Altaylı'nın "Halk TV'den neden ayrıldın?" sorusuna; "Siyasi yönelimin, üretilen içeriği çok gölgelediğine daha deprem döneminde karar vermiştim. Gazeteciliğimi, siyasetin gölgesine düşmediği bir mecrada sürdürmek için Halk TV'den ayrıldım" yanıtını vermişti.
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