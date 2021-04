İsmail Köybaşı: 'Son 10-15 dakikada maçı alabilirdik'

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da İsmail Köybaşı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kazanılan her puanın çok değerli olduğunu belirten Köybaşı, "Ligin boyu kısalıyor, 8-9 hafta kaldı. Kazanılan her puan, atılan her gol çok değerlidir, biz de buun farkındayız, bunun bilinciyle hazırlandık. Galip gelip Rize taraftarına bunu armağan etmek isterdik ama olmadı." dedi.



"2 puan daha alabilirdik"



Maçı değerlendiren futbolcu, "Trabzonspor maçın hakimi gibi göründü, biz de iyi defans yaptık. Galibiyeti yakalayacağımız anlar da oldu ama değerlendiremedik. 1 puan kazandık ama 2 puan daha alabilirdik son 10-15 dakikada. Trabzonspor, Kayserispor karşısında 10-15 pozisyona girmişti, bu anlamda iyi defans yaptık. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.