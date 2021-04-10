İsmail Köybaşı: "Son 10-15 dakikada maçı alabilirdik"

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da İsmail Köybaşı, galibiyeti ellerinden kaçırdıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Köybaşı: 'Son 10-15 dakikada maçı alabilirdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2021 18:34
İsmail Köybaşı
İsmail Köybaşı
Rizespor
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da İsmail Köybaşı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanılan her puanın çok değerli olduğunu belirten Köybaşı, "Ligin boyu kısalıyor, 8-9 hafta kaldı. Kazanılan her puan, atılan her gol çok değerlidir, biz de buun farkındayız, bunun bilinciyle hazırlandık. Galip gelip Rize taraftarına bunu armağan etmek isterdik ama olmadı." dedi.

"2 puan daha alabilirdik"

Maçı değerlendiren futbolcu, "Trabzonspor maçın hakimi gibi göründü, biz de iyi defans yaptık. Galibiyeti yakalayacağımız anlar da oldu ama değerlendiremedik. 1 puan kazandık ama 2 puan daha alabilirdik son 10-15 dakikada. Trabzonspor, Kayserispor karşısında 10-15 pozisyona girmişti, bu anlamda iyi defans yaptık. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.