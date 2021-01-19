İsmail Kartal: 'Biz mağlubiyeti hak ettik mi?'

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Kartal, yenilgiyi hak etmediklerini kaydederken, "Maçın kırılma anı, maç öncesi ısınmada kaleci Sehiç'ın sakatlanması oldu. Bu da takım üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Şanssızlık mı diyelim, kısmetsizlik mi diyelim. Üzerimizde böyle bir şey var. İstatistiklere baktığımızda Trabzonspor'dan daha çok şut çekmişiz. Onların korneri yok. Tabelaya bakıyorsun, 3-1 mağlubiyet. Acaba biz mağlubiyeti hak ettik mi?" dedi.



