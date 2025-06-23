İsmail Bilen kimdir, nereli? Eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in hayatı ve biyografisi

Siyasetin önemli isimlerinden olan İsmail Bilen hayatı ve kariyer geçmişi ile de dikkat çekiyor. Muş Bulanık doğumlu olan Bilen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak serbest avukatlık yaptıktan sonra Refah ve Fazilet Partilerinde aktif rol aldı.

2001 yılında AK Parti'nin kuruluş sürecinde önemli görevler üstlenen Bilen, TBMM'de dört dönem boyunca Manisa'yı temsil etti ve birçok kritik komisyonda görev aldı.

25 Ekim 1961 tarihinde Muş'un Bulanık ilçesinde dünyaya gelen Bilen, hukuk eğitimi alarak meslek hayatına adım attı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Manisa'nın Salihli ilçesinde yaklaşık 15 yıl boyunca serbest avukatlık yaptı. Orta seviyede İngilizce bilen İsmail Bilen, evli ve üç çocuk babasıdır.

Siyasi kariyerine 1990'lı yıllarda Refah Partisi'nde yöneticilik yaparak başlayan İsmail Bilen, daha sonra Fazilet Partisi'nin kuruluş sürecinde aktif rol aldı. Bilen Salihli İlçe Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldıktan sonra 1999 yılında Fazilet Partisi'nden milletvekili adaylığına gösterildi.

İsmail Bilen 2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan AK Parti'de Salihli'nin Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasi çalışmalarını sürdürdü.

İsmail Bilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 22., 23., 26. ve 27. dönem Manisa milletvekili olarak görev yaptı. Mecliste birçok önemli komisyonda yer aldı; Adalet Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu aldığı görevlerden bazılarıydı.

2003 yılından itibaren AK Parti Genel Merkezinde İl Koordinatörlüğü görevine devam eden İsmail Bilen Adana, Adıyaman, Eskişehir, İzmir, Kahramanmaraş, Kütahya, Mardin, Mersin ve Van gibi birçok ilin koordinatör milletvekili olarak parti içi çalışmalarına yön verdi.

27. Dönem'de TBMM Anayasa Komisyonu üyeliğinin yanı sıra AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve siyasi görevlerini sürdürdü.