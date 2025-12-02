İskenderunspor'da Gökhan Zan dönemi

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor'da yeni teknik direktör belli oldu.
İskenderunspor, teknik direktörlük görevine Gökhan Zan'ın getirildiğini açıkladı. Kulüp, Gökhan Zan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
İskenderunspor'un açıklaması şu şekilde:
"Şehrimizin evladı, değerli teknik direktör Gökhan Zan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Anlaşmanın, İskenderunspor'umuza ve kıymetli hocamıza hayırlı olmasını dileriz."
