Inter galibiyeti hatırladı!

Serie A'nın 32. hafta maçında Inter, sahasında Torino'yu yenerek 2 hafta aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

, Fotoğraf; EPA
Inter galibiyeti hatırladı!
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14 Temmuz 2020 00:50
Serie A'nın 32. hafta maçında Inter sahasında Torino'yı konuk etti.

Giueseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 3-1 kazanarak 2 hafta aradan sonra 3 puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Belotti'nin golü ile Torino öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarının hemen başında Ashley Young'ın golü maça beraberliği getirdi. 51. dakikada bu kez Diego Godin sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. 61. dakikada ise Lautaro Martinez skoru 3-1'e getirerek Inter'in galibiyetini ilan etti.

Bu sonucun ardından Inter 68 puana yükselerek ikinci sıraya yükseldi. Torino ise 34 puanda kalarak düşme potasının hemen üzerinde haftayı kapattı.



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