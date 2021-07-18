Inter Bellerin ve Alex Telles ile ilgilendiğini açıkladı

Serie A şampiyonu Inter'in CEO'su Beppe Marotta kulübün transfer politikasıyla ilgili açıklama yaptı.



Sky Sport Italia'ya konuşan Marotta, Hakimi'nin yüksek bedelli satışından sonra yıldızlarını kadrolarında tutacaklarını söyledi ve 2 yeni transferle ilgili bilgi verdi. Marotta açıklamasında Hector Bellerin i le ilgilendiklerini resmen açıklarken Alex Telles ile ilgili de planları olduğunu ancak konuşmak için erken olduğunu belirtti.



Inter sezonu şampiyon bitirmesine rağmen yeni sezonda kadro maliyeti yüksek oyuncların ayrılacağı yönünde karar almış ve teknik direktör Antonio Conte ile yollar ayrılmıştı.



