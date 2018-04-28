Indiana Pacers seriye tutundu! Cleveland...

NBA Doğu Konferansı çeyrek final serisi altıncı maçındailekarşı karşıya geldi.İlk çeyreği 29-26 önde kapatan Indiana Pacers, ikinci periyotta farkı açtı ve devreye 57-47'lik üstünlükle girdi.Indiana Pacers, üçüncü çeyrekte farkı 25'e kadar çıkardı ve son periyotu iyi oynayarak Cleveland Cavaliers'ı 121-87 mağlup ederek seride skoru 3-3'e getirdi.Indiana Pacers'ta Victor Oladipo 28 sayı, 13 ribaund, 10 asistle triple-double yaptı. Domantas Sabonis 19 sayı attı ve 6 ribaund aldı.Cleveland Cavaliers'ta Cedi Osman 8 dakika sahada kaldı ve 2 sayı attı. LeBron James 22 sayı, 5 ribaund, 7 asistlik performans sergiledi.