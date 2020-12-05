İlk yarında ne oldu, ikinci yarıda ne olur?

Rıdvan Dilmen ve Erman Toroğlu yorumladı.Söylenenlere tam katılmak istemiyorum yani. Katıldığım önemli konu, son iki maçta ne Kayseri, ne Rize Galatasaray'a tehdit oluşturamadı. Futbolda gol pozisyonunu biz, 'karşı karşıya pozisyonları' değerlendirirsek yanılırız. Gol şansı, Hatayspor'un son pasları veremediği pozisyonlardır.Hatayspor pozitif düşünceli bir takım. Son pasları iyi yapmadılar. Galatasaray da aslında iki bekiyle birlikte doğru hücumlar yaptı.Uzun süredir görmediğimiz bir Feghouli var. Çıkışta, istekli. Galatasaray yine iyi oynadı ama son paslardaki başarısızlıklar, üretkenliği göstermedi. Hatayspor, Galatasaray'ın önceki iki rakibine göre daha agresif hücumlar yaptı.Mbaye Diagne, "Bak Falcao sen dünyanın en büyüklerinden biriydin ama şu an değilsin. Sen Erzurum'da atarsın, ben atamaz mıyım." dedi. Birinci sınıf gol attı. Çıkıp göğsüyle havada alıyor ve vuruyor. Falcao, Erzurum'da attı ama Diagne de burada attı.5 maç 11'de başladı, ligdeki 5. golü. Galatasaray'da gole 'en' aday da Diagne.Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Feghouli'ye destek olursa Galatasaray daha da iyi oynar. Galatasaray golü yemeden bitiremez diyemez. Galatasaray, maçı 1-0'a kilitlememeli. 2'yi 3'ü bulmalı ve bulabilir de.Hakem, mükemmel maç yönetti. Tebrik ederim.Galatasaray iyi mücadele ediyor ama pres yaparken kopuk kopuk yapıyor. 2 kişi yapıyor, 3 kişi yapmıyor. İleride pres yapayım derken, Hatayspor araya 2 top attı mı 3-4 kişiyi oyundan düşürüyor. Hatay 15-20 dakika açık alan buldu ama topları iyi yerden sokamadı.Feghouli oyun kaptanlığını eline almış, yanındakiler de koşuyor. Galatasaray'ın bu tip maçlarda 2. golü bulması lazım. Ayağına geldiği zaman aslında topu kenarlara da götürüyorlar ama sağdan az geliyorlar. Oyunun yönünü arkadan az çeviriyorlar, oyunun finalinde soldan orta atmaya çalışıyorlar. Defansı iki yönlü zorlasalar daha iyi olur.Galatasaray eskiye göre iyi, gençler yine iyi çarpışıyor. Marcao ve Donk kendine çok güveniyor. İki stoper yan yana pas yapmaz, kaptıracağın bir topla kaleci ile karşı karşıya kalırlar.Kaleci Fatih yine hatalar yapıyor, Hataylı oyuncu kötü vuruş yaptı, iyi vuruş yapsa gol yapar. Hava topuna çıktı, kendi arkadaşı ile çarpıştı, konuşmuyor musun? Herkes kaleciden korkmalı, Galatasaray'da yedek kalabilir ama Galatasaray'ın kalecisi değil.