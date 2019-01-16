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İlk 11'ler | Trabzonspor - Balıkesirspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor ile Balıkesirspor Baltok karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sporx.com
İlk 11'ler | Trabzonspor - Balıkesirspor
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16 Ocak 2019 19:33
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 16 Ocak Çarşamba günü sahasında Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Rodallega
 Balıkesirspor'un ilk 11'i: Atilla, Uğur, Cüneyt, Glumac, Bülent, Cumali, Nizamettin, Foxi, Mehmet, Otoo, Beleck

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