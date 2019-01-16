İlk 11'ler | Trabzonspor - Balıkesirspor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 16 Ocak Çarşamba günü sahasında Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek.
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Rodallega
Balıkesirspor'un ilk 11'i: Atilla, Uğur, Cüneyt, Glumac, Bülent, Cumali, Nizamettin, Foxi, Mehmet, Otoo, Beleck
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Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Rodallega
Balıkesirspor'un ilk 11'i: Atilla, Uğur, Cüneyt, Glumac, Bülent, Cumali, Nizamettin, Foxi, Mehmet, Otoo, Beleck
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın