İkinci Lig'de bir yıldız doğuyor: Ege Özkayımoğlu

Göztepe'den sezon başında Karatay Termal 1922 Konyaspor'a kiralık olarak giden 19 yaşındaki golcü Ege Özkayımoğlu, 2. Lig Kırmızı Grup'ta forma giydiği 8 karşılaşmada 7 gol atmayı başardı.



Ege takımının 5-0'lık Karabükspor galibiyetinde de hat-trick yapan genç oyuncu performansıyla dikkat çekti.



Ege, "Fernando Torres'i çok beğenirim. Türkiye'den de Burak ağabeyi beğeniyorum, tarzım da ona benziyor" açıklamasını yapmıştı



Lig ve kupada takımıyla toplam 9 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, 8 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi. Genç yaşında İkinci Lig'deki gol krallığı yarışında iddialı hale gelen Ege, geçen sezon Göz-Göz'de üç Süper Lig maçında süre buldu.



