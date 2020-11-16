İkinci Lig'de bir yıldız doğuyor: Ege Özkayımoğlu

Göz Göz'de sezon sonuna kadar 1922 Konyaspor'a kiralanan genç oyuncu Ege Özkayımoğlu'nun performansı teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

Haber; Sporx.com
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İkinci Lig'de bir yıldız doğuyor: Ege Özkayımoğlu
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16 Kasım 2020 10:13
Göztepe'den sezon başında Karatay Termal 1922 Konyaspor'a kiralık olarak giden 19 yaşındaki golcü Ege Özkayımoğlu, 2. Lig Kırmızı Grup'ta forma giydiği 8 karşılaşmada 7 gol atmayı başardı.

Ege takımının 5-0'lık Karabükspor galibiyetinde de hat-trick yapan genç oyuncu performansıyla dikkat çekti.

Ege, "Fernando Torres'i çok beğenirim. Türkiye'den de Burak ağabeyi beğeniyorum, tarzım da ona benziyor" açıklamasını yapmıştı

Lig ve kupada takımıyla toplam 9 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, 8 kez rakip ağları sarsma başarısı gösterdi. Genç yaşında İkinci Lig'deki gol krallığı yarışında iddialı hale gelen Ege, geçen sezon Göz-Göz'de üç Süper Lig maçında süre buldu.



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