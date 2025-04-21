Haber Tarihi: 21 Nisan 2025 18:15 - Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2025 18:15

Hull City - Preston North maçı canlı izle | Şifresiz izle

Hull City - Preston North maçı canlı izle | Championship'te Hull City kendi sahasunda Preston North'u konuk ediyor. Zorlu maçın kanalı, canlı yayını ve linki gibi detaylar haberde yer alıyor.

Hull City - Preston North maçı canlı izle | Şifresiz izle
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Championship'te Hull City kendi sahasunda Preston North'u konuk ediyor. Zorlu maç merak konusu olmaya başlandı

Hull City-Preston North maçı ne zaman?

Hull City-Preston North arasındaki karşılaşma bugün (21 Nisan Pazartesi) oynanacak.

Hull City-Preston North maçı saat kaçta?

Hull City-Preston North arasındaki karşılaşma bugün 17.00'da oynanacak.

Hull City-Preston North maçı hangi kanalda?

Hull City-Preston North arasındaki karşılaşmanın Türkiye yayıncısı bulunmamaktadır.

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