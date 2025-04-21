Hull City - Preston North maçı canlı izle | Şifresiz izle

Championship'te Hull City kendi sahasunda Preston North'u konuk ediyor. Zorlu maç merak konusu olmaya başlandı



Hull City-Preston North maçı ne zaman?



Hull City-Preston North arasındaki karşılaşma bugün (21 Nisan Pazartesi) oynanacak.



Hull City-Preston North maçı saat kaçta?



Hull City-Preston North arasındaki karşılaşma bugün 17.00'da oynanacak.



Hull City-Preston North maçı hangi kanalda?



Hull City-Preston North arasındaki karşılaşmanın Türkiye yayıncısı bulunmamaktadır.

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