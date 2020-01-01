Howard: "Lakers bana hiç teklifte bulunmadı..."

Philadelphia 76ers pivotu Dwight Howard, eski takımı Los Angeles Lakers'ın kendisine 'hiç bir anlaşma teklifinde bulunmadığını' söyledi.



Howard, Lakers'a NBA şampiyonluğunda yardım ettikten sonra, ölü sezonda yeni takımı Sixers'a katılmıştı.



Ayrılması, şampiyonluğu henüz kazandığı bir takımdan ayrılmış olmasından ötürü bazıları için şaşırtıcı olsa da, Howard bu durumu açıkladı ve eski takımından "asla bir teklif almadığını" belirtti:



"Lakers'tan asla bir teklif almadım. Philly aradığında ve Doc (Rivers) ile konuştuğumda ve kendisi de beni takımda istediğini söylediğinde, çok heyecanlanmıştım. Philly, birkaç yıldır izlediğim ve rekabet ettiğim bir takım. Her zaman NBA'deki en iyi takım olacak yeteneğe sahip olduklarını düşünmüşümdür."



Los Angeles'ta tatlı bir zafer yaşamış olan Howard'ın motivasyonu, bunu tekrar yaşamak:



"Şampiyonluk kazanma sözünü yerine getirmek için Los Angeles'a dönme şansım olduğu için mutluydum. Ama şimdi Philly'ye gelip bu takımın zirveyi aşmasına yardım edeceğim için daha da heyecanlıyım."



Howard takımda bir lider olmak ve oyuncuların takımda gelişmesine yardımcı olmak istediğini de sözlerine ekledi:



"Gerçek bir süperstar olmaya doğru evrilen Joel (Embiid) gibi bir adama ve ayrıca Ben Simmons'a baktığımda, bu iki adamla da konuşarak, onlar için harika bir örnek olma fırsatına sahip olduğumu düşünüyorum."



