Hoffenheim, Kramaric'le 3 puanı kaptı! Bundesliga 16:30 raporu...

Bundesliga'nın ilk haftasında FC Köln ile Hoffenheim, RheinEnergieStadion'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.Karşılaşmada Hoffenheim'ın golleri; 4., 45+3. ve 90+2. dakikada Andrej Kramaric'den geldi. Köln'ün golleri ise; 22. dakikada Andersson ve 86. dakikada Dominick Drexler'den geldi.Köln'de Türk asıllı Alman oyuncu Salih Özcan 71. dakikada oyuna girdi.Hoffenheim, Bundesliga'nın 2. haftasında sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Köln ise aynı haftada; Arminia Bielefeld'e konuk olacak.Bundesliga'da 16:30 seansında oynanan maçlara deplasman takımları damga vurdu.Bremen 1 - 4 HerthaFrankfurt 1 - 1 BielefeldStuttgart 2 - 3 FreiburgUnion Berlin 1 - 3 Augsburg