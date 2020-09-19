Hoffenheim, Kramaric'le 3 puanı kaptı! Bundesliga 16:30 raporu...

Bundesliga'nın açılış haftasında FC Köln ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com
Hoffenheim, Kramaric'le 3 puanı kaptı! Bundesliga 16:30 raporu...
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19 Eylül 2020 18:31
Bundesliga'nın ilk haftasında FC Köln ile Hoffenheim, RheinEnergieStadion'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.

Karşılaşmada Hoffenheim'ın golleri; 4., 45+3. ve 90+2. dakikada Andrej Kramaric'den geldi. Köln'ün golleri ise; 22. dakikada Andersson ve 86. dakikada Dominick Drexler'den geldi.

Köln'de Türk asıllı Alman oyuncu Salih Özcan 71. dakikada oyuna girdi.

Hoffenheim, Bundesliga'nın 2. haftasında sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. Köln ise aynı haftada; Arminia Bielefeld'e konuk olacak.

16:30 RAPORU

Bundesliga'da 16:30 seansında oynanan maçlara deplasman takımları damga vurdu.

Toplu sonuçlar ise şöyle;

Bremen 1 - 4 Hertha
Frankfurt 1 - 1 Bielefeld
Stuttgart 2 - 3 Freiburg
Union Berlin 1 - 3 Augsburg

 


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