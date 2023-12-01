Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 15:58 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 15:58

Her gün nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre her gün mü, hergün mü?

Her gün nasıl yazılır? TDK'ya göre her gün mü, hergün mü? TDK'ya göre "Her gün" kelimesinin doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır merak ediliyor. Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de "Her gün" kelimesidir. Peki, "Her gün" nasıl yazılır? İşte "Her gün" kelimesinin TDK'ya doğru ve yanlış yazımı ile örnek cümle içinde nasıl yazılır sorusunun cevabı…

Her gün nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre her gün mü, hergün mü?
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"Her gün" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Her gün" kelimesidir. "Her gün" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Her gün" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
HER GÜN NASIL YAZILIR?

"Her gün," ayrı yazılır ve Türkçe'de "h-e-r g-ü-n" harfleriyle ifade edilir. Bu ifade, her bir günü ifade etmek için kullanılır. 

TDK'YA GÖRE "HER GÜN" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda hergün kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Her gün zarftır. TDK'dakelimenin doğru yazımı"her gün" şeklinde ayrı yazılır.

Örnek cümlelerde doğru kullanım:

Spor yapmayı alışkanlık haline getirdi ve her gün koşar.

Her gün yeni bir şeyler öğrenmek, kişisel gelişimine katkı sağlar.

Yoğun çalışma temposuna rağmen, o her gün ailesiyle vakit geçirir.

İyi bir beslenme alışkanlığı için her gün sebzeler tüketmek önemlidir.

 
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