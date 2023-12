Her gün nasıl yazılır? 2023 TDK'ya göre her gün mü, hergün mü?

"Her gün" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK 'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Her gün" kelimesidir. "Her gün" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Her gün" nasıl yazılır sorusunun cevabı"Her gün," ayrı yazılır ve Türkçe'de "h-e-r g-ü-n" harfleriyle ifade edilir. Bu ifade, her bir günü ifade etmek için kullanılır.TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda hergün kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Her gün zarftır. TDK'dakelimenin doğru yazımı"her gün" şeklinde ayrı yazılır.Spor yapmayı alışkanlık haline getirdi ve her gün koşar.Her gün yeni bir şeyler öğrenmek, kişisel gelişimine katkı sağlar.Yoğun çalışma temposuna rağmen, o her gün ailesiyle vakit geçirir.İyi bir beslenme alışkanlığı için her gün sebzeler tüketmek önemlidir.