Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Kastamonu Belediyespor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 22. ve son haftasında Üsküdar Belediyespor'u 34-25 yenen Kastamonu Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Kastamonu Belediyespor
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08 Mayıs 2021 20:01
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, bir maç dışında tamamlandı.

Ligin 22. ve son haftasında 5 müsabaka oynandı.

Deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 34-25 mağlup eden lider Kastamonu Belediyespor, puanını 40'a çıkardı ve ikili averajla ligi ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Konuk ettiği Anadolu Üniversitesi'ne 34-26 üstünlük kuran Yalıkavakspor 40 puanla ikinci, deplasmanda Konyaaltı Belediyespor'u 35-31 mağlup eden Yenimahalle Belediyespor ise 34 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar Süper Lig'i ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Gelecek sezon Kastamonu Belediyespor Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi'nde, Yalıkavakspor EHF Avrupa Ligi'nde ve Yenimahalle Belediyespor ise EHF Kupası'nda mücadele edecek.

Elazığ Sosyal Yardımlaşma, Sivas Belediyespor ve Aksaray Belediyespor'un küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.

Ligde sezonun ve 22. haftanın son maçında yarın Aksaray Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

Kadınlar Süper Lig'de oynanan 5 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:

Sivas Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 37-42

Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 25-34

Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 31-35

Görele Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 46-33

Yalıkavakspor-Anadolu Üniversitesi: 34-26



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