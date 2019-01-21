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Henry Onyekuru: "Forvete gerek yok! Ben varım"

2.yarıya santrforsuz başlayan G.Saray'ın imdadına Onyekuru yetişti. Başkent ekibi karşısında hat-trick yapan Henry'nin takım arkadaşlarına "Forvet yoksa ben varım. Yeni golcünüz benim" dediği öğrenildi.

Kaynak: Güneş
Henry Onyekuru: 'Forvete gerek yok! Ben varım'
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21 Ocak 2019 09:04
Sezonun ikinci yarısına 6-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da karşılaşmaya Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru damga vurdu.

Başkent ekibi karşısında hat-trick yaparak farklı galibiyette başrolü oynayan 21 yaşındaki oyuncu, Sarı-Kırmızılı forma altındaki gol sayısını da 9'a çıkardı ve G.Saray'ın attığı gollerin dörtte birine imzasını koydu.

Kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Onyekuru'nun hücumdaki performansı teknik heyetin ve taraftarların yüzünü güldürdü.

İŞTE ARANAN GOLCÜ

İlk yarının son maçı olan Sivasspor mücadelesinde 2 gol kaydederek güzel bir kapanışa imza atan Onyekuru'nun ikinci yarıya da 3 golle muhteşem bir başlangıç yapması, santrforsuz kalan Galatasaray'da mutlulukla karşılandı.

Takımdaki golcü eksikliğine rağmen alınan galibiyet sonrasında takım arkadaşlarının Onyekuru'ya "Forvete gerek yok. İşte aranan golcü" diyerek takıldığı, Nijeryalı'nın da "Forvet yoksa ben varım. Yeni golcünüz benim" diyerek esprili bir cevap verdiği belirtildi.

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