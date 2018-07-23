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Hector Bellerin: "Bravo Mesut..."

Mesut Özil'in açıklamasına bir destek de Arsenal'den takım arkadaşı Hector Bellerin'den geldi

Kaynak: Yeni Yüzyıl
Hector Bellerin: 'Bravo Mesut...'
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23 Temmuz 2018 15:23
Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'e, İngiliz ekibinde beraber oynadığı İspanyol sağ bek Hector Bellerin de destek verdi.

Hector Bellerin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mesut Özil'in yayımladığı metne yer vererek, "Ülkesi için saha içi ve dışında çok şey yapmış birine böyle saygısızca davranmak gerçeküstü. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika." ifadelerini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ve eleştiriler yapılmıştı.



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