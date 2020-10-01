Heat, Butler, Adebayo ve Dragic'in sakatlıklarıyla yıkıldı!

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler ve başantrenör Erik Spoelstra, NBA Finalleri serisinin 1. maçında Los Angeles Lakers'a 116-98'lik skorla mağlup olduktan sonra konuştular.



Lakers'ın ilk yarıda 11 üçlük isabeti bulmasına izin vererek, maç içinde en fazla 32 sayı kadar farkla ve 54-36'lık bir ribaund farkıyla geride kalarak, Heat'in sahada daha çok uğraşması gerektiği ortaya çıktı.



Spoelstra, maçtan sonra şunları söyledi:



"Şu anda, ne söylediğinizin gerçekten önemi yok. Yarın işe başlayıp bir araya geleceğiz.



"Bu bir klişe olacak ama, her pozisyon önemlidir. Hücumda ve şut kaçırdıktan sonra savunmada ters duruma düştüğümüz, çok pozisyon vardı. Bunların üst üste olması, böyle çok iyi bir takıma karşı sizi maçtan hızlı bir şekilde koparabilir. Bu gece gösterdiğimizden çok daha iyi bir takımız. Lakers'a hakkını vermelisiniz. Biz de bir sonraki maç için çalışmaya başlayacağız."



BAM, BUTLER VE DRAGIC, SAKATLANDILAR!



Heat için en büyük sorun, oyuncuların sağlığı ile ilgili olmuştu. Bam Adebayo, 21 dakika oynadıktan sonra sol omuz gerginliği ile maçı terk etmiş ve Butler da maçın çoğunu, burkulmuş olan sol ayak bileği ile oynamak zorunda kalmıştı.



Ayrıca Goran Dragic'in de sol ayağında, bir pozisyonda dripling yaparken gerçekleştiği tahmin edilen, yırtık bir plantar fasiit sakatlığı olduğu bildirildi. Birkaç dakika oyunda kalan Dragic, ilk yarının bitimine dört dakikadan biraz fazla süre kala maçı tamamen terk etmişti.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Sloven oyuncunun arenadan bir yürüme botu giymeden çıktığını ve ayağının üstüne basmaktan kaçınmadığını belirtti. Heat ise, playofflardaki en skorer oyuncusunun (20.9 sayı) seride geri dönüşünü göz ardı etmese de, dönmesi halinde sakatlığını nüksetme riski bulunuyor.



Spoelstra, Adebayo'nun yeniden değerlendirileceğini söylemesi dışında, kendisinin veya diğerlerinin koşulları hakkında sunacak pek bir bilgiye sahip değildi:



"Şu an bilmiyorum. Onun en sert oyunculardan biri olduğunu ve anda Finaller'de olduğumuzu biliyorum. Ama şu anda ayağının ne durumda olduğu konusunda bir güncellemem yok."



"DRAGIC'İN YANINDAYIZ"



Butler, bileğinin "biraz ağrılı" olduğunu kabul etse de, daha çok Dragic için endişesini iletmekle ilgilendi:



"Biraz ağrım var. Biraz tedaviyle iyi olurum. Tekrar çıkmaya hazırlanacağım. Oynamaya hazır olmalıyım. Yarın bileğin nasıl olduğunu göreceğiz, ama iyi olacağıma eminim."



"Ona (Dragic), hepimizin yanında olduğumuzu söyledim. Ne kadar kazanmak istediğini, ne kadar savaşa girmek ve bizimle savaşmak istediğini biliyoruz. Açıkçası onu bu yüzden çok seviyoruz ve yanımızda istiyoruz. Ama doktor ona ne söylerse söylesin, yapması gereken şeyler var. Sahaya çıkıp rekabet etmek istemesini anlıyorum ve tabii ki onu yanımızda da istiyoruz. Ama öncelikle kendine bakması gerekiyor."



