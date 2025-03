HBO Max Türkiye Fiyatı: HBO Max Dizileri ve Filmleri

HBO Max, 15 Nisan 2025'te Türkiye'de resmen hizmet vermeye başlayacak.



Platformun Türkiye fiyatlandırması henüz netleşmemiş olsa da, ABD'deki mevcut fiyatlandırması şu şekildedir:



Max Ad-Lite: Aylık 9.99 dolar veya yıllık 99.99 dolar. Bu pakette aynı anda 2 ekranda izleme, 1080P HD kalite ve 5.1 surround ses desteği bulunurken, indirme seçeneği mevcut değildir.



Max Ad Free: Aylık 15.99 dolar veya yıllık 149.99 dolar. Aynı anda 2 ekranda izleme, 1080P HD kalite, 30 içerik indirme hakkı ve 5.1 surround ses desteği sunulmaktadır.



Max Ultimate Ad Free: Aylık 19.99 dolar veya yıllık 199.99 dolar. Bu pakette aynı anda 4 ekranda izleme, 4K UHD kalite, 100 içerik indirme hakkı ve Dolby Atmos ses desteği mevcuttur.



Türkiye'deki fiyatlandırmanın, yerel pazar koşulları ve rekabet göz önünde bulundurularak daha uygun seviyelerde olması beklenmektedir.



HBO Max'in Öne Çıkan Dizileri



HBO Max, zengin içeriğiyle dikkat çeken birçok diziye ev sahipliği yapmaktadır. İşte platformda izleyebileceğiniz bazı öne çıkan yapımlar:



The White Lotus: Lüks bir tatil beldesinde geçen ve konuklar ile çalışanların karmaşık ilişkilerini mizahi bir dille ele alan bu dizi, üçüncü sezonunda izleyicileriyle buluşacak.



House of the Dragon: Game of Thrones'un 200 yıl öncesini anlatan bu yapım, Targaryen Hanedanı'nın iç savaşını ve Westeros'un tarihini derinlemesine ele alıyor.



Euphoria: Gençlerin aşk, kimlik arayışı ve bağımlılık gibi konularla mücadelesini çarpıcı bir şekilde işleyen bu dizi, eleştirmenlerden tam not almıştır.



The Last of Us: Popüler video oyunundan uyarlanan bu dizi, kıyamet sonrası bir dünyada hayatta kalmaya çalışan iki karakterin duygusal yolculuğunu anlatıyor.



Succession: Medya imparatoru bir ailenin güç mücadelelerini ve entrikalarını konu alan bu yapım, drama severler için kaçırılmayacak bir seçenek.



Chernobyl: 1986 yılında yaşanan nükleer felaketi ve sonrasında gelişen olayları etkileyici bir şekilde anlatan bu mini dizi, tarihe ilgi duyan izleyiciler için ideal bir tercih.



HBO Max, geniş dizi yelpazesi ve kaliteli içerikleriyle Türkiye'deki izleyicilere zengin bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Platformun resmi sitesini ziyaret ederek güncel bilgiler ve abonelik seçenekleri hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.





Haber ile daha fazlasına ulaşın: