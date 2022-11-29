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Hataysporlu futbolcuya hapis cezası!

Hatayspor'un Portekizli futbolcusu Ruben Ribeiro'ya eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle elektronik gözetimle ev hapsi verildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hataysporlu futbolcuya hapis cezası!
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29 Kasım 2022 15:02
Hataysporlu futbolcu Ruben Ribeiro için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; eşine şiddet uygulayan tecrübeli oyuncu göz altına alındı.

RIBEIRO'YA EV HAPSİ

Mahkemeye çıkarılan 35 yaşındaki oyuncu için eşine uyguladığı şiddet sebebiyle hakkında elektronik gözetimle ev hapsi kararı verildi.

TÜRKİYE'YE KAÇTI!

Ancak ekipler, kontrol cihazını kurmak için Ribeiro'nun evine gittiğinde oyuncunun Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi.

Tecrübeli oyuncu Hatayspor ile çıktığı 82 maçta, 3 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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