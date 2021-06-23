Hatayspor, Wilfried Bony'nin peşinde

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak olan Ataka şHatayspor'da transfer çalışmalarına devam ediyor. Transfer dönemi başlamadan 6'sı yerli 8 futbolcu ile ön anlaşma imzalayan Bordo-Beyazlılar forvetini de Suudi Arabistan'da buldu.



Aaron Boupendza ve Mame Diouf'un takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde tutan Bordo-Beyazlılar forvet arayışlarını sürdürürken, yönetim gündemine Fildişi Sahilli 32 yaşındaki Wilfried Bony'i aldı. Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'ın İttihad takımında forma giyen tecrübeli forvetin İttihad takımı ile sözleşmesinin bittiği ve serbest kaldığı öğrenildi.



CV'Sİ OLDUKÇA İYİ



Geçtiğimiz sezon olduğu gibi genç futbolcularla tecrübeli futbolcuların ağırlık olduğu bir kadro yapılanmasını seçen Atakaş Hatayspor, gittiği hiçbir takımda yararlı olamayan Bony'i tecrübesinden dolayı istiyor. Mame Diouf'u da kariyerinin bitme noktasında bulup takıma kazandıran Bordo-Beyazlılar Wilfried Bony'i de renklerine bağlamanın yollarını arıyor. 1 Temmuz 2019'da Swensea ile sözleşmesi biten Bony soluğu Suudi Arabistan'da aldı. İttihat takımı ile anlaşan tecrübeli futbolcu, 1 yıl bu takımın formasını giydi. 32 Yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu şu anda kulüpsüz.



Kaynak: Hatay Söz



