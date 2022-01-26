Hatayspor'dan Elazığ İl Özel İdare'ye 52 sayı fark!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasından ertelenen maçta Hatayspor, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 103-51 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'dan Elazığ İl Özel İdare'ye 52 sayı fark!
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26 Ocak 2022 19:05
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasından ertelenen maçta Hatayspor, sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Hatayspor 103-51 kazandı.

Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, İsmail Binbir, Çağlar Özkan

Hatayspor: Wiley 33, İdal Yavuz 2, Büşra Akgün 14, Bahar Çağlar Ökten 7, Bilge Nisa Kasacı 3, Jones 24, Elif Emirtekin 15, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan 5

Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır 3, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Esma Çelen Türk, Vintsilaiou 18, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın 4, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Melike Yalçınkaya 7, Modiri 6

1. Periyot: 24-12

Devre: 57-24

3. Periyot: 81-41

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