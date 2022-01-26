Hatayspor'dan Elazığ İl Özel İdare'ye 52 sayı fark!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasından ertelenen maçta Hatayspor, sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Hatayspor 103-51 kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, İsmail Binbir, Çağlar Özkan
Hatayspor: Wiley 33, İdal Yavuz 2, Büşra Akgün 14, Bahar Çağlar Ökten 7, Bilge Nisa Kasacı 3, Jones 24, Elif Emirtekin 15, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan 5
Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır 3, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Esma Çelen Türk, Vintsilaiou 18, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın 4, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Melike Yalçınkaya 7, Modiri 6
1. Periyot: 24-12
Devre: 57-24
3. Periyot: 81-41
Mücadeleyi Hatayspor 103-51 kazandı.
Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, İsmail Binbir, Çağlar Özkan
Hatayspor: Wiley 33, İdal Yavuz 2, Büşra Akgün 14, Bahar Çağlar Ökten 7, Bilge Nisa Kasacı 3, Jones 24, Elif Emirtekin 15, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan 5
Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır 3, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Esma Çelen Türk, Vintsilaiou 18, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın 4, Nur Nihan Dabakoğlu 5, Melike Yalçınkaya 7, Modiri 6
1. Periyot: 24-12
Devre: 57-24
3. Periyot: 81-41