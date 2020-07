Hasan Şaş: 'Başakşehir maçını kazansa, Galatasaray şampiyon olurdu'

"BAŞAKŞEHİR MAÇI, KIRILMA NOKTASIYDI"

"GALATASARAY HER ZAMAN ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"

'da yolların ayrıldığı eski yardımcı antrenör, sarı-kırmızılı takım için sezonu değerlendirdi ve kırılma anlarını anlatırken, Radamel Falcao'nun sakatlığının takımı çok etkilediğini söyledi.İlk yarıda Şampiyonlar Ligi'nin etkisine dikkat çeken Şaş, "İlk yarının özeti olarak Şampiyonlar Ligi ve oynadığımız birçok maç konsantrasyon açısından ve lige tutunma açısından birçok handikapı vardı ama Galatasaray olarak biz her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz malumunuz dünyanın en iyi ekiplerinden, finansal olarak da en iyi durumda olan takımlarla karşılaştık. Ve ilk yarıda istediğimiz performansı alamadık." dedi.Başakşehir maçını kazansaydı, Galatasaray'ın şampiyon olacağını kaydeden antrenör, "İkinci yarı çalışmalarımızın meyvelerini toplarken, özellikle geriden oyun kurarken, kendi kalemizden diğer rakip kaleye başarılı bir şekilde topu çok rahatlıkla taşıdık ancak bütün performansımızı ve kalitemizi sahaya taşımamıza rağmen istediğimiz sonuçları alamadık. Özellikle Başakşehir maçında bir santrfor eksikliği göze çarptı. Eğer Falcao sakatlanmamış olsaydı, o maç en azından üç veya dört farklı bitebilirdi. Son vuruşlardaki eksikliğimiz bizi bu maçta belki sezon en iyi maçını oynarken skor olarak geriye attı. O maç ligin kırılma noktasıydı. Eğer o maçı kazanıp, farkı beş puana düşürseydik, Trabzon ve Başakşehir'in son beş haftada kaybettiği puanlar ortadaydı ve Galatasaray burada çok rahat tecrübesi ile şampiyon olabilirdi. Ama kısmet böyleymiş." ifadelerini kullandı.Okan Buruk'u da tebrik eden çalıştırıcı, "Pandemi süreci ve Başakşehir maçının berabere bitmesi ligin kırılma noktasıydı. Bu vesileyle Galatasaray şampiyonluğu kaybetti. Büyük problemler yok, büyük takımların her sene şampiyonluğa oynamak gibi zorunlulukları var. Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynar. Bu arada eski takım arkadaşım Okan Buruk'u şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum, başarıların devamını diliyorum" diye konuştu.