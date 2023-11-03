Hasan Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah kimdir, kaç yaşında?

Lübnan Hizbullah'ı lideri Hasan Nasrallah 7 Ekim saldırıları sonrası ilk kez konuşuyor. "Gazze'deki insani durum eşi benzeri görülmemiş bir hal aldı" diyen Lübnan Hizbullah'ı lideri "Avrupa Birliği, Arap Ligi ve Birleşmiş Milletler gibi tüm uluslararası örgütleri Filistin'i görmezden gelmekle suçluyoruz" dedi. Nasrallah, Aksa Tufanı operasyonunun birden fazla cepheye yayıldığını belirterek, "Pozisyonumuzu netleştireceğiz" ifadesini kullandı.Seyyid Hasan Nasrallah 31 Ağustos 1960'ta Lübnan'ın güneyinde bulunan el-Bazuriye bölgesinde dünyaya geldi.Babasının adı "Seyyid Abdulkerim" ve annesinin adı ise "Mehdiyye Safiyuddin"dir.Seyyid Hasan Nasrallah, çocukluk döneminde manavlık yapan babasına yardımcı oluyordu.Seyyid Hasan Nasrallah, ilkokulu ve liseyi doğum yeri olan Bazuriye'de ve orta okulu ise, Beyrut'ta okudu.Seyyid Hasan Nasrallah, 1976 yılında Sur Cuma imamı olan Seyyid Muhammed Garevi'nin teşvikiyle İslami ilimleri tahsil etmek için Necef-i Eşref'e hicret etti.İki yıl Necef'te ikamet ettikten sonra tekrar Lübnan'a dönen Hasan Nasrallah, havza derslerine Ba'lebek şehrinde bulunan İmam Muntezir medresesinde devam etti.Hasan Nasrallah 1989 yılında tahsil için Kum'a geldi; ancak Hizbullah'ın ona olan ihtiyacından dolayı 1990 yılında tekrar Lübnan'a döndü.Seyyid Hasan Nasrallah, ömrünün ilk yıllarında siyasi faaliyetlerin içine girdi; Hasan Nasrallah liseyi bitirdikten sonra 1975 yılında el-Bazuriye bölgesindeki Emel hareketinin sorumlusu oldu.O, Necef'ten döndükten sonra 1979 yılında Emel hareketinin siyasi faaliyetlerine iştirak etti ve Emel hareketinin Bekaa bölgesindeki siyasi sorumlusu oldu.1982 yılında Emel hareketinden ayrılan Hasan Nasrallah, beraberindeki bir grup direnişçi âlimle birlikte Hizbullah'ı kurdu.Hasan Nasrallah, 1982'den 1992 yılına kadar faaliyetlerini Hizbullah içinde yoğunlaştırdı.O, hareketin merkez komitesinde olmasının yanı sıra, direniş güçlerini hazırlama ve askerî birlikler oluşturma sorumlusuydu.Bir müddet İbrahim Emin Es-Seyyid'in (Hizbullah'ın Beyrut sorumlusu) muavinliğini yapmış olan Seyyid Hasan, bir müddet de Hizbullah'ın yürütme işlerinin sorumluluğunu üstlenmişti.Seyyid Hasan Nasrallah, 1992 yılında Seyyid Abbas Musavi'nin şehadetinden sonra Lübnan Hizbullah'ının genel sekreterliğine seçildi ve şu ana kadar bu göreve devam etmektedir.Oğlu Seyyid Hadi 13-9-1997 tarihinde güney Lübnan'da devriye gezen İşgalci İsrail askerleri ile girilen çatışmada şehit oldu ve Siyonistlerin eline düşen naaşı da yıllar sonra Lübnan'a döndü.Seyyid Hasan Nasrallah oğlunun şehadetinin ilk günündeki şehitleri anma programında şehit ailelerine yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: "Şu anda Allah, bana şehit babası olma şerefini nasip etti. Dün sizin karşınızda başımı dik tutmaktan utanıyordum; ama şimdi izin verin ben de sizlerden biri olayım. Bizler Hizbullah'ın liderliğini yaparken oğullarımızı gelecek için saklamıyoruz. Aksine bizler, onların ön cephelerde yer almalarından gurur duyuyor ve yüce şehitlik mertebesine nail olmalarından onur duyuyoruz."Seyyid Hasan Nasrallah görevi müddetince çok fazla suikast girişimlerine maruz kaldı.Ona karşı düzenlenen başarısız suikast girişimlerinden bazıları şunlardan ibarettir:Gıda yoluyla zehirleme girişimi (2004)Hasan Nasrallah'ın ikamet ettiği apartmanın İşgalci İsrail rejimi tarafından bombalanması (2006)Hasan Nasrallah'ın aracına havan topu ile saldırma eyleminde olan bir grup teröristin tutuklanması (2006)Seyyid Hasan Nasrallah'ın ikamet ettiği zannedilen binanın İsrail uçakları tarafından bombalanması (2011)Seyyid Hasan Nasrallah bu tür suikast girişimlerinden dolayı son zamanlarda daha az halkın arasına çıkmaktadır ve onun güvenliğini 150 kişilik bir koruma timi sağlamaktadır.Bu koruma timini şehit İmad Muğniye kurdu ve şu anda bu özel timin sorumluluğunu Ebu Ali Cevad üstlenmiştir.Seyyid Hasan Nasrallah'ın damadı olan ve "Seyyidin Siperi" lakabıyla ünlenen Ebu Ali Cevad, İran'da askeri alanda çeşitli özel eğitimler almıştır.