"Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile anlaştı"

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım'ın, Başakşehir ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.

'Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile anlaştı'
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25 Haziran 2020 20:46
Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri olan Hasan Ali Kaldırım için sürpriz ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre; 8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

30 yaşındaki sol bekin, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.

2012'de Kayserispor'dan 3.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 240 maçta 8 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.





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