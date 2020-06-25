Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri olan Hasan Ali Kaldırım için sürpriz ortaya çıktı.8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.30 yaşındaki sol bekin, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımıylayi imzalayacağı aktarıldı.2012'de Kayserispor'dan 3.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 240 maçta 8 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.