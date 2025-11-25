25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Harry Kane'den Barcelona yanıtı!

Bayern Münih forması giyen Harry Kane, hakkındaki Barcelona iddialarıyla ilgili konuştu.

25 Kasım 2025 19:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Harry Kane'den Barcelona yanıtı!
Bayern Münih forması giyen Harry Kane, Barcelona haberleriyle ilgili konuştu.

İngiliz golcü, "Kimseyle hiçbir iletişimim olmadı. Bayern Münih ile durumumu henüz konuşmamış olsak da kendimi burada çok rahat hissediyorum. Bu yüzden acele etmeye gerek yok. Bayern Münih'te gerçekten çok mutluyum. Bu sezondan sonra da herhangi bir şeyin değişmesi pek mümkün değil." dedi.

Bayern Münih forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Kane, 24 gol attı ve 3 asist yaptı.

32 yaşındaki golcü futbolcunun, kulübü Bayern Münih ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
