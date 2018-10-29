Hamilton '5'ler kulübü'ne girdi

Pilot Ülke Şampiyonluk sayısı Michael Schumacher Almanya 7 Juan Manuel Fangio Arjantin 5 Lewis Hamilton Büyük Britanya 5 Alain Prost Fransa 4 Sebastian Vettel Almanya 4 Niki Lauda Avusturya 3 Jack Brabham Avustralya 3 Jackie Stewart Büyük Britanya 3 Nelson Piquet Brezilya 3 Ayrton Senna Brezilya 3

Raikkonen'in rekorunu kırdı

Pole sayısını 81'e çıkardı

Schumacher'in peşinde

İlk şampiyonluk 2008'de

Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 5 şampiyonluğa ulaşan 3. isim oldu.2018 Formula 1 sezonunun ana hikayesini oluşturansorusu yanıtını buldu. Lewis Hamilton, Ferrari pilotu Sebastian Vettel ile girdiği şampiyonluk mücadelesini, 2017'de olduğu gibi sezonun ikinci yarısındaki performansıyla kazandı.Hamilton, soğukkanlı ve olgun sürüşüyle rakibini bir kez daha alt etti. Ferrari ise 2007'den beri süre gelen şampiyonluk hasretini, Vettel'in pilotaj, stratejistlerin tercih ve mühendislerin otomobili geliştirmedeki hataları yüzünden bu yıl da dindiremedi.Meksika Grand Prix'sini 4. sırada bitirmesine rağmen geçen sezon olduğu gibi son iki yarış öncesi şampiyonluğu garantileyen Hamilton, Juan Manuel Fangio ve Michael Schumacher'den sonra F1 tarihinde bu başarıya 5. kez imza atan 3. sporcu olarak kayıtlara geçti.Şampiyonada 2008, 2014, 2015 ve 2017'nin ardından 5. kez mutlu sona ulaşan 33 yaşındaki Hamilton, "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilotlar" listesinde Fangio'yu yakaladı. Sıralamanın zirvesinde 7 şampiyonluğu bulunan Schumacher yer alıyor.Formula 1'de en az 3 şampiyonluk yaşayan sürücüler şöyle:2016 Japonya Grand Prix'sinden bu yılki Çin Grand Prix'sine kadar üst üste 28 yarış boyunca puan alan Hamilton, Kimi Raikkonen'e ait rekorun yeni sahibi oldu.Aracındaki arıza yüzünden yarış dışı kaldığı Avusturya Grand Prix'sine kadar rekoru 33 yarışa çıkaran Büyük Britanyalı pilot, hızlı olduğu kadar istikrarlı olduğunu da gösterdi.Gelecek sezon Alfa Romeo Sauber takımında yarışacak Raikkonen, 2012 Bahreyn Grand Prix'sinden 2013 Macaristan Grand Prix'sine kadar çıktığı 27 yarışta puan almıştı.Formula 1'e adım attığı 2007'den itibaren mücadele ettiği 12 sezonda da yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca bu alandaki rekorun sahibi Schumacher'e de bir adım daha yaklaştı. Schumacher, 1992'den 2006'ya kadar art arda 15 sezon boyunca en az bir yarış kazanmıştı.17 İtalya Grand Prix'sinde kariyerinin 69. pole pozisyonuna imza atarak Schumacher'in rekorunu ele geçiren Hamilton, bu yıl da sıralama turlarının en başarılı ismiydi.Bitime iki yarış kala 81 pole pozisyonu bulunan Hamilton'ı, bu alanda Schumacher (68) ve Ayrton Senna (65) takip ediyor. Sıralama turlarında 55 kez en iyi dereceyi yapan Vettel ise 4. sırada yer alıyor.Formula 1 kariyerinde bugüne dek 71 yarış kazanan Hamilton, 91 birinciliği bulunan Schumacher'i takibini sürdürüyor. En fazla F1 yarışı kazanan pilotlar sıralamasında Schumacher ve Hamilton'ın ardından Vettel (52), Alain Prost (51) ve Senna (41) geliyor.Mercedes'in, köklü kural değişikliklerinin yapılacağı 2021'e kadar zirveye oynamaya devam edebileceği düşünülürse Büyük Britanyalı pilotun, bu rekoru kırması da olası gözüküyor.Profesyonel kariyerine 2001'de başlayan Hamilton, 2002'de Formula Renault 2, 2005'te Formula 3 ve 2006'da ise GP2 serisinde şampiyonluklar elde etti.2007'de McLaren-Mercedes takımıyla anlaşan Hamilton, sezonun ilk mücadelesi Avustralya Grand Prix'sinde kürsünün 3. basamağında yer alarak dikkati çekti. Hamilton, şampiyonadaki ilk zaferine ise 2007'deki Kanada Grand Prix'sinde ulaştı.Hamilton, Formula 1'deki ilk sezonunda üst üste 9 kez podyumda yer alan ilk çaylak pilot olarak da kayıtlara geçti.Formula 1'deki ilk şampiyonluğunu ise 2008'de kazanan Büyük Britanyalı sürücü, sezonu Felipe Massa'nın 1 puan önünde tamamlayarak mutlu sona ulaşmayı başardı.