Hakan Kutlu: '5 maçtır üst düzey oynuyoruz'

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "2-3 maç üst üste alabilirsek inşallah ligin dibinden kurtulmak istiyoruz." dedi.



Kutlu, Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok önemli bir maçı kazandıklarını söyledi.



Oyuncularının bugünkü maça inandıklarını gösterdiğini anlatan Kutlu, "Taktiksel olarak çok disiplinli oynadılar. Maçtan kopmadılar. İlk yarı maçı kopartabilirdik. Girdiğimiz çok fazla gol pozisyonu vardı ve sadece bir tanesini değerlendirebildik. İkinci yarı ikinci golü bulamayınca koruma iç güdüsü devreye giriyor." diye konuştu.



Kutlu rakiplerine sadece 1 gol pozisyonu verdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çok önemli bir maçtı. Biz artık bu 3 puanı seriye çevirmek zorundayız. 2-3 maç üst üste alabilirsek inşallah ligin dibinden kurtulmak istiyoruz. Bugün iki üç basamak üste çıktık. Ligin dibinden kurtulup düşme potasından çıktığımız zaman bu oyuncuların performansının çok daha fazla artacağını göreceksiniz. Sezon başından beri sonda kalmak ve istenilen şeyleri alamamak farklı bir duygu."



İstediği şeyleri yapamayan oyuncularının bulunduğunu aktaran Kutlu, "Ama sonuçları alamamanın vermiş olduğu psikolojik düşüş nedeniyle gerçek performanslarını bir türlü ortaya çıkartmamışlardı. 5 maçtır gerçekten üst düzey oynayan ve oyun disiplinine bağlı kalan, pozisyona giren takım görüntüsü var. İnşallah önümüzdeki maçlarda yine inanmışlıklarını göstererek üzerine koyarak devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



