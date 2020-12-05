Hagi: "Okutmaya çalıştılar ama aklım hep futboldaydı"

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi, futbol hayatı ve okulda yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Hagi: 'Okutmaya çalıştılar ama aklım hep futboldaydı'
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05 Aralık 2020 17:45
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gica Hagi, okul döneminde yaşadığı zorluklardan ve futbola olan bağlılığından söz etti.

55 yaşındaki Hagi, futbol bağlılığı yüzünden okula odaklanamadığını belirtti.

"DAYIM BANA DAYANAMADI"

Rumen efsane açıklamasında; "Dayım matematikte çok iyiydi. Herkese matematik öğretebilirdi, bende de denedi ama başaramadı. 1 ay sonra dayanamadı ve 'Alın bu çocuğu buradan' dedi. Bir kulağımdan giren diğerinden çıkıyordu. Aklım fikrim hep futboldaydı. Tek derdim sadece sınıfı geçmekti, okulda başarılı olmak değil." dedi.

Hagi günümüz futboluna dair; "Babam bana hep bir diplomam olması gerektiğini söylerdi. O zamanlar futbolun tek başına yeterli olacağını düşünmemiştik. Futbol artık çok uluslu bir şirkete, bir endüstriye dönüştü." açıklamasında bulundu.

Emekli on numara birçokları tarafından tarihin en iyi Rumen oyuncusu olarak kabul ediliyor. Hagi, kulüp kariyerinde Galatasaray dışında Barcelona, Real Madrid, Steaua Bükreş gibi takımlarda forma giydi.



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