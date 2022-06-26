Güven Yalçın: "Kararımı bir hafta içinde vereceğim"

Beşiktaş'ta sözleşmesi biten isimlerden Güven Yalçın, henüz siyah-beyazlı yönetime geei dönüş yapmadı.

Haber; Posta, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Güven Yalçın: 'Kararımı bir hafta içinde vereceğim'
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26 Haziran 2022 11:54
Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyunculardan biri olan Güven Yalçın'a kalması yönünde baskı vardı. Ancak 23 yaşındaki forvet kendisine önerilen yıllık 6.5 milyon TL'lik teklife geri dönüş yapmadı.

Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor ile adı geçen Güven Yalçın, şu anda tatilini yapıyor. Güven'in, "Kararımı bir hafta içinde vereceğim" diyerek yönetime mesaj gönderdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını 33 maçta giyen genç futbolcu, 6 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu.



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