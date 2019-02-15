Beşiktaş'ın genç yıldızı Güven Yalçın, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Güven Yalçın'ın maç sonu sözleri şu şekilde:
"Maça iyi başladık. Maç çok durdu. Penaltı ve kırmızı kart pozisyonları vardı. Forvette de oynayabiliyorum, bu aralar sol tarafta da oynuyorum. Kendimi sol tarafta da iyi hissediyorum. Topla daha çok oynuyorum sol tarafta. Forvette görev alırsam da oynarım."
"Adem Ljajic için üzüldük"
Daha sonra NTV yayınına bağlanan Güven şu ifadeleri kullandı:
"Takımda güven var. İyi oynuyoruz ve üçte üç yaptık. Önümüzdeki maça da iyi hazırlanacağız. Adem Ljajic için üzüldük. O da kart görmemek için çabaladı. Ben de derbide ilk kez oynayacağım. Hazırım. Milli takımda sol kanatta oynadım. Biliyorum oynamayı orada. Hücumda da gayret göstermeye çalıştım."
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Güven Yalçın'ın maç sonu sözleri şu şekilde:
"Maça iyi başladık. Maç çok durdu. Penaltı ve kırmızı kart pozisyonları vardı. Forvette de oynayabiliyorum, bu aralar sol tarafta da oynuyorum. Kendimi sol tarafta da iyi hissediyorum. Topla daha çok oynuyorum sol tarafta. Forvette görev alırsam da oynarım."
"Adem Ljajic için üzüldük"
Daha sonra NTV yayınına bağlanan Güven şu ifadeleri kullandı:
"Takımda güven var. İyi oynuyoruz ve üçte üç yaptık. Önümüzdeki maça da iyi hazırlanacağız. Adem Ljajic için üzüldük. O da kart görmemek için çabaladı. Ben de derbide ilk kez oynayacağım. Hazırım. Milli takımda sol kanatta oynadım. Biliyorum oynamayı orada. Hücumda da gayret göstermeye çalıştım."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın