Gülle atmada 6 şampiyonluğu bulunan Özlem Tohumcu gözünü Avrupa'ya çevirdi

Beş yıl önce okulundaki sportif yetenek taramasında antrenörü Sercan Yavuz tarafından keşfedilen Özlem Tohumcu, fiziği dolayısıyla gülle atma branşına yönlendirildi.Katıldığı organizasyonlarda kısa sürede adından söz ettiren Özlem Tohumcu, başarılarına her geçen gün bir yenisini eklemenin sevincini yaşıyor.Şubat ayında Mersin'de yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kış Şampiyonası'nda kadınlar 18 yaş altı gülle atmada 874 puanla şampiyon olan 17 yaşındaki sporcu, Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.Özlem Tohumcu, AA muhabirine, antrenörü Sercan Yavuz tarafından 5 yıl önce keşfedildiğini ve gülle atma sporuna başladığını söyledi.Gülle atmaya ilk başladığında zorluklarla karşılaştığını belirten Özlem, elde ettiği başarılardan sonra bu spora daha sıkı bağlandığını dile getirdi.Özlem, ilk şampiyonluğunu 2016'da yine Seyfi Alanya Atmalar Kış Şampiyonası'nda elde ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:"Şampiyon olduktan sonra çok gururlandım. Gülle atmaya başladığım ilk yıl, Anadolu Yıldızlar Ligi'nde takım olarak bölge ikincisi olduk. 27-28 Şubat'ta Mersin'de yapılan Seyfi Alanya Atmalar Kış Şampiyonası'yla beraber 6 kez şampiyonluğa ulaştım. Şu an Avrupa şampiyonu olmak için çalışıyorum. Antrenörümle antrenmanları yoğun bir tempoda sürdürüyorum. Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyorum."Sporun hayatını değiştirdiğini dile getiren Özlem Tohumcu, ailesinin her zaman kendisine destek olduğunu belirtti.Antrenör Sercan Yavuz ise Özlem'in yoğun tempoda çalışarak katıldığı organizasyonlarda önemli başarılar elde ettiğini ve kendisiyle gurur duyduklarını ifade etti.Hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:"17-18 Nisan'da Bursa'da yapılacak organizasyona katılacağız. Kendisinden orada da şampiyonluk bekliyoruz. Türkiye Şampiyonası'ndan sonra daha da yoğun çalışacağız. Çünkü önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Avrupa barajını geçmeye çalışıyoruz. Bunu da başarmak için yoğun bir tempoyla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz."Gülle atma branşında Kilis'i temsil eden tek sporcunun Özlem Tohumcu oluğuna dikkati çeken Yavuz, Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.