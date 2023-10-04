Green Card Fotoğraf Ölçüleri Ayarlama 2023-2024

Green card fotoğraf ölçüleri Green card başvurusu yapacak kişiler tarafından merak ediiyor. Amerika'da yaşamak, çalışmak, eğitim görmek çoğu kişinin en büyük hayalleri arasında. Özellikle ABD'de yaşamak isteyenler her yıl Greencard çekilişlerini sabırsızlıkla bekliyor. Peki, 2023 green card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? DV Program 2025 (DV-2025) başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? Green card sonuç nereden öğrenilir? Süreç hakkında tüm merak edilenler burada.Green card başvuru fotoğrafı belirli özel boyutlara ve gereksinimlere sahiptir. Herhangi bir fotoğrafınızı, sosyal medyadaki profil fotoğrafınızı bu başvuruda kullanamazsınız. Green card başvurularında kullanacağınız fotoğrafın biyometrik standartlarda çekilmiş olması gerekir. Ancak boyut farklılığı olduğundan Türkiye'deki resmi belgeler için daha önce çektirdiğiniz bir biyometrik fotoğrafı bu başvuruda kullanamazsınız. Türkiye'deki resmi belgeler için 50 x 60 mm fotoğraf boyutu şartı aranırken ABD için istenen fotoğraf boyutu 50.8 x 50.8 mm olmalıdır. Bu boyut haricinde bir dijital fotoğraf ile green card başvurusu yaptığınızda çekilişi kazansanız dahi başvurunuz reddedilebilir. Green card başvuru işlemleri için çekeceğiniz fotoğraf boyutu haricinde bazı diğer gereksinimler daha vardır. Green card fotoğrafı için:Nötr bir yüz ifadeniz olmalı,Direkt olarak kamera merceğine bakmalısınız,Üniforma giymemelisiniz,Kontrast oluşturması için beyaz renk harici bir gündelik kıyafet tercih etmelisiniz,Ağzınızı kapatmalı ve gülümsememelisiniz,Şapka, gözlük gibi aksesuarlarınızı çıkarmalısınız,Fotoğrafınızı son altı ay içerisinde çektirmiş olmalısınız (eski fotoğraflar kabul edilmez)Başvuru sahibi son 6 ay içinde çekilmiş tüm yüzü kaplayan bir fotoğraf getirmelidir. Tüm yüzü kaplayan fotoğraf direkt kameraya bakar şekilde çekilmiş olmalıdır.Yüz, fotoğrafın yaklaşık yüzde 50'sini kapsamalıdır.Fotoğrafın arka fonu beyaz renkte olmalıdır.Fotoğrafın boyutları 50 mm x 50 mm olmalıdır ve baş fotoğrafın ortasında yer almalıdır. Saçın üst kısmından çenenin alt kısmına kadar olan baş mesafesi/uzunluğu 25 mm – 35 mm olmalıdır. Göz seviyesi de fotoğrafın alt hizasından itibaren 28 mm – 35 mm olmalıdır.Fotoğraf başvuran kişiyi açık şekilde tanımlamalıdır.Fotoğrafta gözlük takılmamalıdır.Başvuru sahipleri düzgün giyinmiş olmalı ve şapka ve benzeri aksesuarlar takmamalıdır. Üniforma ya da başvuru sahibinin saçını veya başka özelliklerini kapayacak eşarp, baş örtüsü giyilmemelidir. Eğer başvuru sahibi baş örtüsü giymek zorunda ise, fotoğrafta iki kulak ve alın açıkça görünmelidir.Fotoğraf çerçevesiz basılmalıdır.Arka fonu desenli veya koyu renkli fotoğraflar kabul edilmez.Hızlı çekim fotoğraflar ya da dijital kalite fotoğraflar kabul edilmemektedir. Fotoğraflar, standart muamele gerektiren film kullanılarak, standart tek lens refleks tipi fotoğraf makinası ile çekilmelidir.Aşağıda göçmen vize başvurusuna uygun özelliklerdeki fotoğraf örneğini ve göçmen vize fotoğrafı çeken stüdyoların adreslerini ve telefon numaralarını bulabilirsiniz.