Grant, kariyer gidişatıyla ilgili: "Sürece güvenmeliydim"

Detroit Pistons forveti Jerami Grant, 2014 Draftı'nda ikinci turdan seçilmekten bu yılki ABD Olimpiyat takımında yer almaya kadar olan basketbol yolculuğundan bahsetti.



Geçtiğimiz sezonda 22.3 sayıyla kariyerinin zirvesine ulaştığı Pistons ile sözleşme imzalamadan önce Grant, Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thnder ve Denver Nuggets ekipleriyle sezon sezon oyununu geliştirme sürecinde yer almıştı.



27 yaşındaki oyuncu, Las Vegas'taki ABD Milli takım antrenmanında medyaya konuşurken, sürece güvenmenin kendisini bugünkü oyuncuya dönüştürmesine nasıl yardımcı olduğunu anlattı:



"Bana kalırsa sürece güvenmem gerekiyordu. Sanırım kariyerim bu şekilde gelişti. NBA'e 39'uncu sıradan ikinci tur seçimi olarak geldim ve bir sürü lotarya seçimi olan bir takımdaydım. Hücum tarafında neler yapabileceğimi gösterme fırsatım pek olmamıştı, bu yüzden yerimi savunma tarafında şut bloklayarak ve adamımı tutarak bulmam gerekiyordu.



İşlerin yoluna girmesi için çok çalışmam gerekiyordu. Sürece güvenmek zorundaydım ve şimdi de yedi yıl sonra burada, ABD ekibindeyim. İşler olması gerektiği gibi gitti ve çok şanslıyım."



