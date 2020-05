Grant: "Jordan'ın belgeselinin %90'ı yalandı!"

Eski Chicago Bulls oyuncusu Horace Grant, Michael Jordan'ın ESPN'deki "The Last Dance" belgesel serisi hakkında verdi veriştirdi.



Kap ve Co. ile ESPN 1000'de yaptığı radyo röportajında Grant, Sam Smith'in ünlü "Jordan Kuralları" kitabındaki bilgileri, Jordan'ın belgeselde kendisinin sızdırdığına dair yaptığı iddianın "düpedüz, açık ve tamamen yalan" olduğunu söyledi.



"Yalan, yalan, yalan. MJ'in bana karşı bir kini varsa, bunu delikanlı gibi halledelim. Hadi konuşalım. Ya da başka bir şekilde halledebiliriz. Ama yine de çıkıp bu yalanı ortaya koyuyor. Sam ve ben hep çok iyi arkadaştık, hala da öyleyizdir, ama o soyunma odasının kutsallığında ötürü, asla kişisel bir şey anlatmazdım. Bir kitap yazmak için iki kaynağa sahip olması gerektiğini düşünüyorum, ama MJ neden beni işaret ediyordu?



Bu sadece kin. Ve sanırım bu 'sözde' belgesel de bunu kanıtladı. Onun hakkında bir şey söylerseniz sizinle bir daha asla görüşmez ve karakterinizi yok etmeye çalışır."



"ASIL İSPİYONCU KENDİSİ!"



Jordan ve Bulls'un 1991'den 1993'e kadar üç NBA şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olan Grant, Jordan'ın bazı insanlarla olan yakın ilişkilerin bazılarının, yıllar içinde yapılan eleştirel yorumlar nedeniyle kötüleştiğini kaydetti:



"Charles Barkley ile 20-30 yıldan fazladır arkadaştılar. Charles, Michael'ın Charlotte Bobcats veya Charlotte Hornets ile yönetimi hakkında olumsuz bir şeyler söylediğinden beri konuşmadılar. Demeye çalıştığım, güya ben ispiyoncuydum ama 35 yıl sonra çaylak yılında takım arkadaşlarının odalarından birine girip kokain, ot ve kadınları gördüğünü anlatan o. Yani neden bunu anlattın ki? Neyle alakası vardı? Birine ispiyoncu diyeceksen, işte size tam bir ispiyoncu."



"GERÇEKLİK AÇISINDAN, %90'I YALAN"



Diğer eski takım arkadaşları gibi Grant de, belgesel boyunca çeşitli oyuncuların ve durumların canlandırılmasından memnun değildi:



"Eğlenceli olduğunu söyleyebilirim, ama orada bulunan takım arkadaşları olarak, gerçeklik açısından %90'ı yalandı. Gerçek değildi, çünkü Jordan'ın çoğu takım arkadaşı, kendisine söylediği şeyler sonrası karşılık vermişti. Ama belgesel diyecekseniz eğer, bunların hepsi belgeselde montajlanmıştı."



"ONA HEP KARŞILIK VERMİŞTİM"



Belgesel boyunca yer alan hikayelerden biri de, Jordan'ın takım arkadaşlarını zorbalık yapması üzerine yoğunlaşmıştı. Grant, Jordan'ın davranışlarının bazen çizgiyi aştığını söylemişti:



"Bana hükmedebileceğini sanmıştı, ama ne yazık ki yanılmıştı. Çünkü her konuştuğunda ona karşılık vermiştim. Ama Will Perdue, Steve Kerr ve genç adam Scott Burrell açısından, bir adamın, bir liderin o adamlara öyle davranmasını izlemek üzücüydü. Antrenman açısından anlıyorum, arada sırada adamları zorlamanız gerekiyor. Ama onlara küfür ve hakaret etmek, böyle şeyler olmamalı."



MJ, YEMEĞİNİ ÖNÜNDEN GERÇEKTEN ALDI MI?



Bu ayın başlarında San Francisco'daki KNBR'da ayrı bir röportajda Smith, Jordan'ın, Grant'in kötü bir maçından sonra uçuş görevlilerine, kendisine yemek servis etmemelerini söylediği bir hikaye yayınlamıştı. Grant bu hikayenin doğru olduğunu, ancak Michael'a karşılık verdiğini söyledi:



"Beni tanıyan herkes, bir çaylak olarak, eğer biri gelir ve yemeğimi almaya çalışırsa, ağzını burnunu kırmak için elimden geleni yapacağımı bilir. Ve güvenin bana, o zaman MJ'yi tek yumrukta indirirdim. Evet, uçuş görevlisine 'Ona yemek falan vermeyin, b*k gibi oynadı' dediği doğru. Ama sonrasında ona hemen karşılık vermiştim. Burada söylemeyeceğim sözler söylemiştim. Ama karşılık vermiştim. 'İstiyorsan sen gel al.' demiştim. Tabii ki hiçbir şey yapmadı. Havlıyordu işte. Ama hikaye böyleydi. Beni tanıyan ve nasıl biri olduğumu bilen herkes, dünyada kimsenin yemeğimi önümden alıp, dayak yemeden işin içinden sıyrılamayacağını bilir."



"Bu yemek muhabbetini açıklığa kavuşturayım, onu çok fena döverdim. Yemeğimi mi alacaksın? Eşek sudan gelinceye kadar döverdim. Air Jordan falan kalmazdı, altı şampiyonluk falan olmazdı, garanti edebilirim."



"BİR SIKINTISI VARSA, SÖYLEYEBİLİRDİ"



Grant, Jordan ile en son yaklaşık üç yıl önce konuştuğunu ve bunun golf hakkında bir mesajlaşma olduğunu söyledi. Grant, birbirlerini görürlerse birbirlerine karşı saygılı olacaklarını düşündüğünü, ancak ilişkinin gidişatını sürdürüp sürdürmediğinden endişe duymadığını açıkladı:



"Çok tuhaf bir durum, hayır kurumlarım için bana imzalı bir çift ayakkabı göndermişliği vardı. Anlamıyorum. Benimle bir fikir ayrılığı varsa, bana mesaj atabilirdi ya da arayabilirdi. Ama eğer bugün onu görürsem, umarım birbirimize saygılar gösteririz, çünkü birlikte üç şampiyonluk yaşadık. Ama göstermezsek de, uykularım falan kaçmaz."



NEDEN "SÖZDE BELGESEL" DİYOR?



Grant, son olarak neden "The Last Dance"i "sözde" belgesel olarak adlandırdığını açıkladı. Çoğu kişi, Jordan'ın en yakın sırdaşlarından Estee Portnoy ve Curtis Polk'un baş yapımcı olduklarını ve projede son sözün Jordan'da olduğunu söylemişti. Yönetmen Jason Hehir bu eleştiriye karşı çıkmıştı, ancak Grant, Jordan lehine taraflı bir bakış açısı olduğuna inandığını tartışmaktan çekinmedi:



"Sözde bir belgesel tek bir kişi ile ilgili olduğunda ve son söz de ondaysa, bu bir belgesel olmaz. Bu kendisinin en sonda ne olduğunu anlattığı bir tırnak içinde: dans. Belgesel falan değil, çünkü bir sürü şey montajlandı, kesildi. Bu yüzden 'sözde belgesel' diyorum."