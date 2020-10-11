Göztepe hazırlık maçında farklı kazandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor'u hazırlık maçında 4-0 mağlup etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Guilherme ile 1-0 öne geçen Göztepe, ilk yarıyı 20. dakikada Dzenan Burekovic ve 30. dakikada Cherif Ndiaye'nin golleriyle 3-0 üstün tamamladı.
İkinci devreye 47. dakikada Andre Poko'nun golüyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında Guilherme ile 1-0 öne geçen Göztepe, ilk yarıyı 20. dakikada Dzenan Burekovic ve 30. dakikada Cherif Ndiaye'nin golleriyle 3-0 üstün tamamladı.
İkinci devreye 47. dakikada Andre Poko'nun golüyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.