Göztepe'de Alanyaspor hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Alanyaspor hazırlıkları devam ediyor
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26 Ekim 2021 20:19
Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'a 1-0 yenildikten sonra 24 Ekim Pazar günü Aytemiz Alanyaspor maçı için ilk çalışmasını gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, bir günlük izinin ardından hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından şut çalışması yapıldı. İdman, taktiksel oyunla tamamlandı.

Çalışmayı takip eden Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, antrenmandan önce futbolculara bir konuşma yaptı.


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